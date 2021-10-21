Російський боксер вбив ведмедя який на нього напав

Російський боксер Ілля Медведєв вбив дикого ведмедя під час відпочинку на природі, повідомляє "Лента.ру".

23-річний спортсмен повертався додому через ліс після риболовлі на річці Іртиш. Разом з ним йшли ще двоє рибалок. На чоловіків напав дикий ведмідь, звір убив одного з них.

Медведєв вступив в сутичку з дикою твариною. Опинившись на лопатках, він завдав звірові ножові поранення, від яких ведмідь і помер. Вцілілий при нападі рибалка доставив боксера в лікарню. В даний момент спортсмен знаходиться в реанімації.

Ілля Медведєв - майстер спорту з боксу. У липні 2019 року він завоював золото на чемпіонаті Збройних сил Росії, ставши кращим у ваговій категорії до 64 кілограмів.