Tesla в III кварталі зафіксувала рекордний чистий прибуток

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. в третьому кварталі отримав рекордний чистий прибуток і виручку, повідомляє "Интерфакс".

Як повідомляється в прес-релізі компанії, її чистий прибуток в липні-вересні склав $1,6 млрд, або $1,44 у розрахунку на акцію, у порівнянні з $331 млн, або $0,27 на акцію, за аналогічний період попереднього року. Скоригований прибуток склав $1,86.

Виручка підвищилася на 57% і досягла $13,8 млрд проти $8,8 млрд роком раніше.

Опитані FactSet аналітики в середньому прогнозували скоригований прибуток компанії на рівні $1,62 на акцію при виручці в $14 млрд.