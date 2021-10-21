УЗ розгорнула пункти вакцинації та експрес-тестування на вокзалах

Від 21 жовтня 2021 року на найбільших залізничних вокзалах країни працюють пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19. Невакциновані пасажири можуть зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату.

Про це повідомила﻿ прес-служба Укрзалізниці.

Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава.

Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн.

Крім цього, відсьогодні починають працювати пункти безкоштовної вакцинації на 5 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.

Фото: УЗ

Надалі буде збільшено перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування, зазначили в УЗ.

Фото: УЗ