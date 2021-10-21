23-24 жовтня перекриють центр столиці та чотири мости
23-24 жовтня у зв’язку із проведенням марафону рух транспорту у столиці буде обмежено, повідомляє 24 Канал.
23-24 жовтня в Києві відбудеться марафон, учасники якого долатимуть дистанції від 4,2 км до 42 км. У зв’язку із цією подією передбачено обмеження транспортного руху.
Перекриття плануються дуже масштабні, центральна частина міста буде фактично паралізована. Окрім цього буде перекрито чотири мости: Північний, Гаванський, Пішохідний та міст Патона.
За інформацією організаторів, графік перекриття вулиць 23-24 жовтня:
- вул. Володимирський проїзд – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня;
- вул. Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської) – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня.
Графік перекриття вулиць 24 жовтня:
- вул. Алли Тарасової – із 05:00 до 22:00;
- вул. Мала Житомирська – із 05:00 до 22:00;
- вул. Трьохсвятительська – із 05:00 до 22:00;
- вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 05:00 до 22:00;
- вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) – з 05:00 до 22:00;
- вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00;
- вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – із 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – із 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) — з 08:00 до 10:30;
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00
- площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;
- вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00;
- вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08:00 до 11:00;
- вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00;
- вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08:00 до 11:00;
- вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00;
- Європейська площа – з 08:00 до 12:00;
- Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;
- вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00;
- Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;
- Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;
- Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона) – з 08:30 до 13:00;
- алея Героїв Крут – із 08:30 до 12:30;
- вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00;
- вул. Запечерна – з 08:30 до 13:00;
- б-р Дружби Народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької) – із 08:30 до 13:00;
- обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ру Дружби Народів) – із 08:30 до 13:00;
- просп. Соборності – з 08:45 до 13:00;
- вул. Сверстюка – з 08:45 до 13:00;
- Русанівський канал – із 08:45 до 13:00;
- вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00;
- Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00;
- Набережне шосе (у напрямку мосту Патона) – з 08:45 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) – з 08:45 до 15:30;
- вул. Труханівська – з 09:00 до 14:30;
- Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;
- обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту С. Бандери) – з 09:30 до 14:30;
- вул. Набережно-Рибальська (у напрямку мосту Патона) – з 09:30 до 15:30;
- Гаванський міст – із 09:30 до 15:30;
- вул. Нижній Вал – із 08:00 до 15:30;
- вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30;
- Глибочицький проїзд – із 08:00 до 15:30;
- вул. В’ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;
- вул. Січових Стрільців – із 08:00 до 16:00.