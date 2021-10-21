23-24 жовтня перекриють центр столиці та чотири мости

23-24 жовтня у зв’язку із проведенням марафону рух транспорту у столиці буде обмежено, повідомляє 24 Канал.

23-24 жовтня в Києві відбудеться марафон, учасники якого долатимуть дистанції від 4,2 км до 42 км. У зв’язку із цією подією передбачено обмеження транспортного руху.

Перекриття плануються дуже масштабні, центральна частина міста буде фактично паралізована. Окрім цього буде перекрито чотири мости: Північний, Гаванський, Пішохідний та міст Патона.

За інформацією організаторів, графік перекриття вулиць 23-24 жовтня:

вул. Володимирський проїзд – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня;

вул. Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської) – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня.

Графік перекриття вулиць 24 жовтня: