Через 4 роки на місці ДТП із Зайцевою в Харкові встановлюють стовпчики

На місці смертельної аварії в Харкові встановлюють металеві стовпчики. Якби це зробили вчасно, життя шістьох людей удалося б урятувати, повідомляє УНІАН.

Стовпчики почали облаштовувати на вулиці Сумській - саме тут чотири роки тому на перехресті водійка Lexus Олена Зайцева проїхала на червоне світло світлофора з перевищенням швидкості, врізалася в інше авто й збила групу пішоходів.

Встановлення стовпчиків мають завершити до кінця дня, стверджують дорожні робочі. Проте, скільки саме їх має бути, або ж яка організація чи служба за це відповідає, лишилося невідомим. Тим часом, дорога, де працюють робочі, була частково й тимчасово перекрита.