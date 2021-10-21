Затримання українця в Туреччині: МЗС відреагувало на ситуацію

Від Туреччини поки не надходили офіційні заяви щодо затримання українця серед групи шпигунів. Україна вже звернулася до правоохоронних органів іноземної країни, аби перевірити інформацію, що з'явилася в медіа.﻿ Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили" , - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що, за дорученням Міністерства закордонних справ, Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження нашого громадянина і деталі справи, а також отримати дозвіл на його відвідання консулом.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що у Туреччині затримали 6 осіб за звинуваченням у політичному і військовому шпигунстві. Повідомлялося, що серед заарештованих може бути один українець.