У Тихоокеанської Арктиці вперше за 20 років похолодало, білі ведмеді повернулися на льоди, повідомляє РИА Новости.

Вчені в цьому році вперше за 20 років відзначають незвичайне на тлі глобального потепління похолодання в тихоокеанської частини Арктики, воно дозволило білим ведмедям і моржам повернутися до звичного для них способу життя на льодах і не виходити на берег, розповів науковий співробітник нацпарку "Берингия", фахівець з морських ссавців, кандидат біологічних наук Анатолій Кочнев.

"В першу чергу можна говорити про похолодання на Чукотці і Алясці, тому що там в місцях (на березі), які останні 20 років стали займати моржі, в цьому році їх не було ... Це не аномалія, це повернення до норми. Аномалія була останні 20 років, коли було потепління. Зараз ще не такі важкі льоди, які були 40 років тому, наприклад, але близькі до того. Радий за моржів і ведмедів, всі вони отримали перепочинок", - сказав Кочнев.

За його словами, льоди в прибережних водах простояли все літо. Моржі, які в останні роки утворюють великі лежбища на березі, жили на льодах.

"Вони під це адаптовані, їм потрібні льоди. Раніше в тих місцях (на березі) не було моржів, ведмеді заходили рідко, потім що всі вони жили щасливо на льодах. На берег вони стали виходити тільки при відсутності льодів - їм треба десь відпочивати. на березі моржі вибирають миси, закриті від вітру. А коли є лід, вони дрейфують на ньому, їм не треба витрачати енергію на переміщення: пірнули, поїли з дна, виринули на крижину і спати. За цей час їх крижину знесе - вони в іншому місці пірнуть", - розповідає вчений.

Він зазначає, що останні 20 років, коли льоди вставали пізно, моржі перебували в тяжкому становищі. Їм доводилося плисти сотні кілометрів від берегових лежбищ, щоб прогодуватися. Місць, де висока щільність молюсків і черв'яків, якими харчуються моржі, трохи, і щоб туди дістатися з берегових лежбищ і повернутися, треба витрачати багато енергії.

"Не дивлячись на інтенсивне харчування, вони тільки худнули, тому що витрачали більше енергії, ніж отримували. Було багато худих, виснажених звірів, була висока смертність. А зараз вони на льодах, у них все прекрасно. Ведмеді теж йдуть на лід. Проблема для них була в тому, що, коли немає льоду, вони не можуть полювати на тюленів. їх вони люблять більше, ніж моржів, - вони смачніші, жирніше, їх легше добути, іклами не отримаєш", - розповідає співрозмовник.

Він пояснює, що в останні роки скорочення льодів призвело до того, що моржі масово стали виходити на берег і ведмеді слідом за ними. Обстановка змусила цих хижаків перемкнутися на нову їжу. Ведмеді і раніше полювали на моржів, але рідко, а зараз, з потеплінням і скороченням льодів, це стало перетворюватися в норму.

"Але як тільки з'явився лід, їм не треба ризикувати і нападати на моржів, вони можуть спокійно харчуватися тюленями. На мисі Шмідта, де на берег (в попередні роки) постійно виходили білі ведмеді, в цьому році вони жили на льоду і виходили тільки тодi, коли починався шторм, крижини розбивало. Через день-два море вщухав, лід знову встановлювався, і ведмеді знову тікали на нього. Тюленів було багато на льоду", - зазначив співрозмовник.

Також він зазначив, що в цьому році лід ніс білих ведмедів на схід від звичайного - в місця, де раніше вони спостерігалися рідко. Вчений вважає, що ситуація з похолоданням в цьому році на узбережжі Чукотки, - випадкова, і загальна тенденція до потепління ще повернеться.

"Якщо не повернеться, буде здорово. Раніше ми турбувалися за ведмедів і моржів, скорочення льодів для яких - це навантаження на популяцію і шанс зникнути, а якщо буде стійка тенденція до похолодання, площа морських льодів знову буде рости, і загрози для тварин не буде. в цьому випадку треба буде переставляти акцент в дослідженнях і вивчати, як на звірів вплинули роки потепління, чи продовжують вони використовувати набуті звички", - говорить Кочнев.

Тоді, за словами вченого, методи досліджень зміняться, так як в льодах звірі будуть менш доступні для спостереження. Потрібно буде використовувати дистанційне спостереження, залучати криголамні суду.

"Але вже не буде такого побоювання за майбутнє тварин. Хоча повинно пройти років 5-10, щоб зрозуміти, що ця тенденція до похолодання стійка, а не тимчасова", - резюмує біолог.

Білий ведмідь занесений до Червоної книги. Його чисельність неухильно скорочується. Серед головних загроз - браконьєрство, зменшення площі морських льодів в результаті кліматичних змін, забруднення арктичної природного середовища. Полювання на білого ведмедя заборонене з 1957 року.