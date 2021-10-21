Україна буде четвертою за військовою потужністю в НАТО – Арестович

Арестович вважає, що за військовою потужністю Україна зайняла б четверте місце в НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Про це спікер української делегації в тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив у ефірі телеканалу "НАШ".

"Ми в НАТО йдемо не як прохачі з рукою простягнутою, а ми додамо величезної потужності. Тому що, крім Сполучених Штатів і Туреччини й Франції, ми четверта сила за військовою потужністю. Принаймні, по сухопутному компоненту, і прийняття України до НАТО — це означає й нові можливості для НАТО" , — сказав він.

Арестович підкреслив, що технічно Україна готова вступити до Альянсу.