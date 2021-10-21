Україна буде четвертою за військовою потужністю в НАТО – Арестович
Арестович вважає, що за військовою потужністю Україна зайняла б четверте місце в НАТО, повідомляє Ділова столиця.
Про це спікер української делегації в тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив у ефірі телеканалу "НАШ".
"Ми в НАТО йдемо не як прохачі з рукою простягнутою, а ми додамо величезної потужності. Тому що, крім Сполучених Штатів і Туреччини й Франції, ми четверта сила за військовою потужністю. Принаймні, по сухопутному компоненту, і прийняття України до НАТО — це означає й нові можливості для НАТО", — сказав він.
Арестович підкреслив, що технічно Україна готова вступити до Альянсу.
"Питання полягає в чому — і це самі представники НАТО говорили, — що вступ до НАТО — це політичне рішення", — пояснив він.