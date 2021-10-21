13 млрд прибутків за півріччя: результат діяльності топ-14 держкомпаній

14 найбільших державних компаній України, які обрані урядом для реформування корпоративного управління, прозвітували про загальний прибуток на суму близько 13 млрд грн за перше півріччя 2021 року, повідомляє Марлiн.

Про це свідчать звіти про виконання показників фінансових планів цих компаній.

8 з 14 підприємств відзвітували про прибуток на загальну суму 14,8 млрд грн. Найбільші прибутки отримали Укргідроенерго на суму 6,2 млрд грн; Оператор газотранспортної системи України – 5,6 млрд грн; Енергоатом – 1,1 млрд грн та Адміністрація морських портів – 944 млн грн.

Сумарний збиток шести інших компаній складає 1,9 млрд гривень.

Фінансовий результат державних компаній за півріччя 2021 року

Серед збиткових підприємств знову опинились Укрзалізниця із 1,4 млрд грн збитку, Украерорух із 260 млн збитку та Держпродзернокорпорація – 87 млн грн збитку. Автомобільні дороги України та Аеропорт “Бориспіль” отримали по 73 млн грн збитків, а Укрпошта – 9,7 млн грн.

Більшість компаній власні збитки пояснюють впливом обмежень через COVID-19. До цього переліку не включений фінансовий результат Нафтогазу, який очолив список прибуткових компаній за результатами першого кварталу, оскільки компанія не подала звіт про фінансові результати до Мінекономіки та відмовилась надавати його на запит Марліну.

"Такий документ не містить інформації, що становить суспільний інтерес (є суспільно необхідною)", - так в Нафтогазі пояснили відмову надавати загальні фінансові результати власної діяльності за півріччя.

На сайті компанії останній оприлюднений фінзвіт датований 2020 роком.

У Марліні наголошують, що відсутність фінансового звіту компанії Нафтогаз у публічній площині та ненадання такого звіту Мінекономіки відповідно до чинного законодавства, унеможливлює контроль суспільства та уряду над діяльністю великого газового підприємства.

Наведені фінансові показники є проміжними. Остаточні висновки про фінансовий стан топ-15 держкомпаній можна буде зробити за результатами всього 2021 року.