Збанкрутілий SsangYong знайшов покупця

Бажання придбати компанію висловив південнокорейський виробник електроавтобусів Edison Motors, повідомляє Автоцентр.

У 2020 році SsangYong довелося власноруч розставити всі крапки над «і», подавши заяву про банкрутство. Причиною стала неможливість покрити термінові борги в розмірі 148 мільйонів доларів. Після чого марці почали активно шукати покупця. За деякими даними, нарешті все йде до завершення - бажання придбати компанію висловив південнокорейський виробник електроавтобусів Edison Motors.

Попередньо, сума угоди становить 260 мільйонів доларів. Але, оскільки SsangYong Motor знаходиться під зовнішнім управлінням, на кожну дію необхідне схвалення суду. Якщо останній дасть добро, все вирішиться в кінці листопада нинішнього року. Збанкрутілий SsangYong і Edison Motors підпишуть остаточну угоду.

Edison Motors - відносно молода компанія, заснована в 2015 році. Її основна спеціалізація - виробництво електричних автобусів і розробка електрогрузовіков. Як тільки у SsangYong з'явиться новий власник, марка сподівається вступити в електричну гонку нарівні з іншими автовиробниками.