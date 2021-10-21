У ТКГ розповіли про стан Кравчука

Глава української делегації Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук проходить лікування в Німеччині. Про це в ефірі каналу НАШ розповів спікер делегації Олексій Арестович, повідомляє Корреспондент.

"Він проходить зараз реабілітацію в Німеччині. Рідні та близькі кажуть, що вона досить успішна. Чи побачимо ми його до кінця року - невідомо. Перед операцією він сказав, що відсоток на успіх не такий великий, проте, все вдало, я думаю, що він прийде в себе" , - сказав Арестович.

Проте він не став прогнозувати, чи повернеться Кравчук до переговорного процесу - це питання в компетенції лікарів.

Нагадаємо, про погіршення здоров'я першого президента стало відомо 28 червня, коли він пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції.

29 червня Кравчуку зробили операцію на серці. Операція пройшла за планом і без будь-яких побічних проблем, стверджувало джерело в оточенні Кравчука.