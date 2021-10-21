Chevrolet анонсував свій найпотужніший двигун

Підрозділ Chevrolet Performance презентував двигун ZZ632/1000. Це найбільший і найпотужніший "мотор в ящику" (англ. сrate engine), який пропонується для майстрів тюнінгу і автогонщиків, повідомляє Обозреватель.

Атмосферний мотор V8 має обсяг 10348 см3. Він розвиває значну потужність 1004 к.с., а обертовий момент досягає 1 188 Нм.

"Це найбільший та найкрутіший мотор в ящику, який ми коли-небудь створювали, – коментує Расс О`Бленс, керівник GM Performance & Racing Propulsion. – Модель ZZ632 знаходиться на вершині лінійки моторів для тюнерів за своїми технічними характеристиками. Він розвиває неймовірну потужність".

Новинка належить до класичного сімейства Big Block V8. Пікова потужність досягається при 6600 об/хв, а максимальні оберти рекомендують обмежити відміткою в 7000 об/хв.

Пікова потужність досягається при 6600 об/хв, а максимальні оберти рекомендують обмежити відміткою в 7000 об/хв. Джерело: General Motors

Паливна суміш надходить в циліндри через вісім форсунок, а алюмінієва головка блоку оброблена на високоточних верстатах з ЧПУ, що забезпечує високу продуктивність роботи двигуна. Головною конструктивною особливістю новинки є симетричні впускні та випускні канали. Річ у тому, що традиційно у моторові сімейства Big Block геометрія каналів відрізнялася від циліндра до циліндра. А у ZZ632 всі вони мають однакову довжину, обсяг та розташування. Це дозволило домогтися однакової віддачі від усіх восьми циліндрів.

Дану конструкцію головки блоку назвали RS-X Symmetrical Port на честь автора – моториста Рона Сперрі, який понад 50 років створює потужні мотори для спортивних та гоночних машин концерну General Motors. Вперше симетричні канали Сперрі застосував на моторі Small Block V8 LS1 третього покоління, який дебютував в 1997 році на Chevrolet Corvette.

У порівнянні з родинним мотором ZZ572 обсяг збільшили з 9,4 до 10,4 л шляхом збільшення діаметра циліндра і ходу поршня. Також були модифіковані чавунний блок циліндрів і шатуни. Кріплення корінних підшипників на чотирьох болтах і кований колінвал забезпечують міцність і надійність конструкції. Під час стендових випробувань цей мотор витримав на динамометричному стенді понад 200 симульованих стартів в режимі "дрег-рейсингу".

Двигун ZZ632/1000 буде представлений широкій громадськості на щорічній виставці тюнінга та аксесуарів SEMA-2021, яка буде проходити з 2 по 5 листопада в Лас-Вегасі. Підрозділ Chevrolet Performance почне постачання новинки всім охочим на початку майбутнього року.