Китай провів два випробування гіперзвукового зброї - FT

Китайські військові провели два випробування гіперзвукової зброї минулого літа. Йдеться про запуск планує гіперзвукового літального апарату (ГЛА), здатного нести ядерну зброю, повідомляє ТАСС.

Раніше Financial Times поінформувала про одне випробування, проведене 13 серпня. Тепер, за відомостями видання з посиланням на чотири джерела, що знайомі з оцінками американської розвідки, стало відомо ще про одне випробування ГЛА, здійснене 27 липня.

Перше, згідно із заявою поінформованих осіб, буквально приголомшило Пентагон і розвідку США, тому що Китаю вдалося продемонструвати абсолютно нові можливості в галузі озброєнь, якими не володіють Сполучені Штати.

За відомостями газети, ГЛА був розроблений фахівцями Китайської академії аерокосмічної аеродинаміки, яка входить до складу державної Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Джерела видання підкреслили, що запуск ГЛА був здійснений за допомогою ракети сімейства "Чанчжен", створеної дочірнім підприємством CASC.