У Хмельницькій області з 23 жовтня посилять карантин

На Хмельниччині з 23 жовтня запроваджуються додаткові карантинні обмеження у зв’язку із підвищенням захворюваності на COVID-19. Про це, посилаючись на﻿ прес-службу Хмельницької облдержадміністрації, повідомляє УНІАН.

Як передали в ОДА, відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Наразі область опинилася на порозі "червоної" зони. Тому, щоб не допустити локдауну та зменшити темпи поширення COVID-19 серед жителів області, необхідно визначитися із додатковими протиепідемічними заходами та активізувати вакцинальну кампанію" , – ідеться в повідомленні.

Згідно із рішенням, з 23 жовтня продовольчі та непродовольчі ринки, заклади торгівлі та сфери послуг, готелі та хостели працюватимуть за наявності в працівників негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години, або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою (жовті сертифікати).

Барам, ресторанам, кафе, спортзалам, фітнес-центрам, басейнам, закладам культури буде дозволено працювати за умови наявності у їхніх працівників та відвідувачів аналогічних документів. Такі ж умови стосуються й проведення усіх масових заходів.

Також обмежено роботу барів, ресторанів, кафе (крім здійснення адресної доставки замовлень) з 06:00 до 23:00.

Станом на сьогодні, 21 жовтня, "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено на території Херсонської, Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей. З 23 жовтня до "червоної" зони потрапить Сумська область.