Українці назвали головні причини економічної кризи

У якості головних причин поточної економічної кризи українці найчастіше називають високий рівень корупції (42,1%) та некомпетентність влади (31,2%). Про пандемію коронавірусу говорять 12,1%, а про війну на Донбасі - 8,5%, свідчать дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

У середині жовтня 2021 року більшість респондентів - 55,5% - вважають, що фінансове становище їхньої родини за останні 2 роки погіршилося. Про покращення говорять 10,7% респондентів, а ще 32,9% стверджують, що нічого не змінилося.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 15-18 жовтня 2021 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.