У Чорнобильській зоні затримали російського сталкера

Прикордонники виявили громадянина РФ, який проник на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму.

Про це в четвер, 21 жовтня, повідомила﻿ прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Турист-екстремал 24 років виявився жителем Московської області. На територію України він потрапив законним шляхом через один з автомобільних пунктів пропуску.

Відносно порушника складено протокол за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» КУпАП.

Іноземцю загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім цього, вирішується питання щодо скорочення терміну перебування іноземця на території України.

