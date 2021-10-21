У Чорнобильській зоні затримали російського сталкера
Прикордонники виявили громадянина РФ, який проник на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму.
Про це в четвер, 21 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Турист-екстремал 24 років виявився жителем Московської області. На територію України він потрапив законним шляхом через один з автомобільних пунктів пропуску.
Відносно порушника складено протокол за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» КУпАП.
Іноземцю загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Окрім цього, вирішується питання щодо скорочення терміну перебування іноземця на території України.