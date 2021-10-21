Hyundai буде випускати електрольоти

Перші вантажні і пасажирські електрольоти на уніфікованій платформі компанія обіцяє представити в 2028 році, повідомляє 3Dnews.

Південнокорейська компанія Hyundai Motor статусом великого виробника автомобілів з ДВС задовольнятися не збирається, плануючи активно розвивати електромобілі і водневий транспорт, а також запропонувати альтернативу у вигляді повітряного транспорту на електротязі.

Про це з посиланням на заяви представника профільного підрозділу Hyundai Motor Лі Чжун Хена (Lee Jong-hyun) пише видання Business Korea. На початку жовтня корейський гігант створив спеціальну структурну одиницю, яка зосередиться на створенні літальних апаратів різного призначення. До 2028 року у компанії буде готова спеціалізована платформа для літальних апаратів на електротязі, яка буде використовуватися для створення як вантажних, так пасажирських і медичних електрольотiв.

Джерело зображення: Business Korea

Літальні апарати Hyundai будуть оснащуватися вісьмома роторами і забезпечувати перевезення по повітрю на відстань до 100 км від чотирьох до п'яти осіб. Висота польоту сягатиме 600 метрів, а швидкість на прямих ділянках траєкторії - 290 км/год. Система швидкісний зарядки дозволить заповнювати заряд акумулятора під час посадки і висадки пасажирів за п'ять хвилин. Особлива увага приділятиметься безпеці польоту і рівню шуму. Компанія прагне до того, щоб її електрольоти видавали шум не більше 60-70 дБ. Застосування літальних апаратів в межах міста не стане можливим доти, поки видаваний ними рівень шуму не почне зливатися з навколишнім фоном мегаполісу.

Уже в першому поколінні літальні апарати Hyundai зможуть обходитися без пілота, але його присутність на борту буде вимагатися до тих пір, поки регулятори в сфері безпеки авіаційних перевезень не переглянуть існуючі вимоги. За прогнозами Morgan Stanley, до 2030 року місткість ринку міських літальних апаратів досягне $320 млрд, а десять років по тому вона виросте майже в п'ять разів.