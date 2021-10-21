СБУ затримала на Луганщині колишнього бойовика "ЛНР"

Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань "ЛНР", який намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії.

Про це йдеться в повідомленні﻿ СБУ.

"За інформацією СБУ, до лав бойовиків він приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки" , – повідомили в спецслужбі.

Пізніше затриманий покинув лави бойовиків та переховувався на непідконтрольній частині Луганської області.

"Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри забіжного заходу у вигляді тримання під вартою" , – відзначили в СБУ.

Також правоохоронні органи перевіряють причетність затриманого до вчинення інших тяжких злочинів.