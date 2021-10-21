НБУ назвав порушників нормативів. Серед них - ПриватБанк та Ощадбанк

Нормативи Національного банку України станом на 1 жовтня 2021 року порушували чотири банки. Промінвестбанк - три, Індустріалбанк - два, а державні Ощадбанк і Приватбанк - по одному, повідомляє UBR.

Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції, який не повинен перевищувати 10%, порушували Ощадбанк (135,7%), Промінвестбанк (106,93%), Приватбанк (80,25%) і Індустріалбанк (19,56%).

У той же час порушниками нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 25%) стали Промінвестбанк (88,3%) і Індустріалбанк (44,08%).

Промінвестбанк, який влітку віднесли до категорії проблемних, порушував ще один норматив - ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (не більше 10%) - з показником 131,27%.