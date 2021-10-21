У Києві майже половина перевізників не вийшла на маршрути

Центральний автовокзал в Києві (Деміївка) втратив 40% рейсів в перший ранок нових обмежень на транспорті. Перевізники відмовилися виходити на маршрути, розповів представник компанії-оператора Центрального автовокзалу Максим Скляренко під час брифінгу, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

За його словами, перевізники ще напередодні ввечері попередили, що не виставлять автобуси на рейси. Тепер вони збирають пасажирів неподалік, за територією вокзалу, на нелегальній стоянці.

Водночас на офіційному автовокзалі залишилися переважно міжнародні перевізники.

На Центральному автовокзалі працює рейдова група Нацполіції і Держпродспоживслужби. Вони перевіряють наявність сертифікатів вакцинації або негативних тестів на COVID у водіїв і пасажирів. Порушень поки не було.

Представник Держпродспоживслужби Віктор Сергієнко пояснив, що рейдові групи сьогодні вийшли на офіційні об'єкти перевезень.

"Нелегалів" же буде перевіряти поліція на дорогах між областями. За його словами, висаджувати з автобусів пасажирів не будуть, але на водія складуть протокол.

Так, за перевезення пасажирів без тестів або сертифікатів їм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, від сьогодні в Україні почали діяти нові правила перевезень пасажирів всередині країни. Вони стосуються, зокрема, правил перевезень на залізниці. Так, пасажири повинні надати не тільки квиток на транспорт та паспорт, але й доказ про вакцинацію або негативний тест на коронавірус.