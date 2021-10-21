Передсерійний Tesla Cybertruck попався на тестах

Передсерійний Tesla Cybertruck попався на тестах

Tesla проводить ходові випробування електричного пікапа Cybertruck. Прототип поступово знаходить серійний вигляд, повідомляє Обозреватель.

Попри те, що компанія Tesla в черговий раз перенесла старт виробництва електричного пікапа Cybertruck, роботи над машиною тривають повним ходом.

У компанії продовжують роботу над пікапом. Зокрема, нещодавно автомобіль був помічений на тестах. Від футуристичного концепту дворічної давності його відрізняє наявність звичних дзеркал заднього виду, "двірників", світлодіодних денних ходових вогнів і коліс зі звичними колісними дисками.

Нагадаємо, що Cybertruck був представлений Ілоном Маском 2 роки тому, а його серійний випуск був запланований на кінець нинішнього року. Однак, всупереч обіцянкам, автомобіль швидше за все з'явиться в кінці майбутнього року. Це означає, що конкуренти з Rivian, GMC Hummer та Ford відберуть у моделі частина покупців.

З урахуванням того, що Tesla видалила ціни з конфігуратора Cybertruck, можна припустити, що вони будуть відрізнятися від зазначених раніше. Нагадаємо, що спочатку базову одномоторний заднеприводную версію Cybertruck оцінювали в $39 900, двомоторний – в $49 900, а тримоторний – $69 900.

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