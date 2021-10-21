Передсерійний Tesla Cybertruck попався на тестах

Tesla проводить ходові випробування електричного пікапа Cybertruck. Прототип поступово знаходить серійний вигляд, повідомляє Обозреватель.

Попри те, що компанія Tesla в черговий раз перенесла старт виробництва електричного пікапа Cybertruck, роботи над машиною тривають повним ходом.

У компанії продовжують роботу над пікапом. Зокрема, нещодавно автомобіль був помічений на тестах. Від футуристичного концепту дворічної давності його відрізняє наявність звичних дзеркал заднього виду, "двірників", світлодіодних денних ходових вогнів і коліс зі звичними колісними дисками.

Нагадаємо, що Cybertruck був представлений Ілоном Маском 2 роки тому, а його серійний випуск був запланований на кінець нинішнього року. Однак, всупереч обіцянкам, автомобіль швидше за все з'явиться в кінці майбутнього року. Це означає, що конкуренти з Rivian, GMC Hummer та Ford відберуть у моделі частина покупців.

З урахуванням того, що Tesla видалила ціни з конфігуратора Cybertruck, можна припустити, що вони будуть відрізнятися від зазначених раніше. Нагадаємо, що спочатку базову одномоторний заднеприводную версію Cybertruck оцінювали в $39 900, двомоторний – в $49 900, а тримоторний – $69 900.