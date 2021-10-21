Зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП

Українська хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Зірка шоу "Танці з зірками" показала наслідки та сказала, що "дистанції потрібно дотримуватися", повідомляє Обозреватель.

Відповідними відео знаменитість поділилася в особистому Instagram-акаунті в форматі сторіз. Аварія сталася ввечері в середу, 20 жовтня.

Переможниця "Танців з зірками-2018" зняла на свій телефон червону машину, яка в'їхала в задній бампер її автомобіля. На транспортному засобі Гвоздьової видно велику подряпину, а ось інший автомобіль постраждав більше. Пошкодження припали на передню частину авто.

"Приїхали" , – підписала кадри зірка.

Також танцівниця повідомила, що всі живі та здорові – що найголовніше, адже "залізо можна полагодити". Записуючи цей ролик, жінка нервово розмішувала напій у стаканчику.

Наслідки аварії. Джерело: Скрин відео в Instagram

Гвоздьова розповіла про ДТП. Джерело: Скрин відео в Instagram

Вона додала, що на місце аварії викликали поліцію.