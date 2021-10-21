У Луцьку сталася пожежа в зоопарку

Уранці в четвер, 21 жовтня, в Луцьку трапилася пожежа в зоопарку, який знаходиться в Центральному парку відпочинку ім. Лесі Українки. Згорів дерев'яний будиночок розміром 2 на 3 метри, де мешкали мавпи.

Про це повідомила﻿ прес-служба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Вогонь ліквідовано о 7:19, загинули три мавпи породи "Чорночубий Мангобей".

Причина пожежі та сума завданих збитків встановлюються.

Зоопарк буде закритий два дні - сьогодні, 21 жовтня, та завтра, повідомили﻿ на сторінці Луцького зоопарку в Facebook.