У Луцьку сталася пожежа в зоопарку
Уранці в четвер, 21 жовтня, в Луцьку трапилася пожежа в зоопарку, який знаходиться в Центральному парку відпочинку ім. Лесі Українки. Згорів дерев'яний будиночок розміром 2 на 3 метри, де мешкали мавпи.
Про це повідомила прес-служба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Вогонь ліквідовано о 7:19, загинули три мавпи породи "Чорночубий Мангобей".
Причина пожежі та сума завданих збитків встановлюються.
Зоопарк буде закритий два дні - сьогодні, 21 жовтня, та завтра, повідомили на сторінці Луцького зоопарку в Facebook.