Нафтогаз підписав три меморандуми з іноземними компаніями

НАК «Нафтогаз України» підписала меморандуми про взаєморозуміння з іноземними компаніями - Dragon Oil з ОАЕ, азербайджанської SOCAR AQS, американськими Helmerich & Payne, Inc. («H&P») і 3 Seas Energy, заявили в прес-службі «Нафтогазу», повідомляє Enkorr.

Підписання документів відбулося в рамках Українського газового інвестиційного конгресу.

«Ці меморандуми формують основу для партнерства, запланованого в рамках нових стратегічних проектів, таких як освоєння ділянок Чорного моря і покладів газу в щільних породах, а також у напрямку збільшення ефективності видобутку на виснажених родовищах», - наголошується в повідомленні.

Коментуючи плани компанії, глава правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко нагадав, що сукупний потенціал родовищ НАК досягає 600 млрд кубометрів газу.

«У наших планах на найближчі роки - розвідка й освоєння нових ділянок в Чорному морі, розробка щільних і глибоких покладів газу. Реалізація цих ініціатив вимагає більше $20 млрд інвестицій, а також сучасних технологій, які ще не розвинені в Україні належним чином. Тому нам важливо залучати партнерів та інвесторів, щоб результативно і швидко втілити наші плани», - сказав глава компанії.

Зокрема, «Нафтогаз» планує співпрацювати з Dragon Oil в сфері вивчення і освоєння ділянок Чорного моря. У компанії відзначають, що Dragon Oil вже 20 років працює на Каспійському шельфі, в рамках угод про розподіл продукції з урядом Туркменістану, і за цей час інвестував в його розробку близько $7 млрд.

Меморандум з SOCAR AQS, інтегрованою компанією з управління бурінням і будівництвом свердловин, також передбачає співпрацю при освоєнні чорноморських ділянок. Азербайджанська компанія має великий досвід буріння на шельфі Каспійського моря і власний бурової флот для роботи на морі.

Співпрацю з 3 Seas Energy і H&P планується зосередити на розробці щільних колекторів по всій Україні. 3 Seas Energy також сприятиме підвищенню ефективності розробки вже виснажених родовищ в межах Product Enhancement Contract (PEC). У свою чергу H&P, найбільша бурова компанія в світі, зможе сприяти підвищенню ефективності роботи внутрішнього бурового підрядника «Нафтогазу» - «Укрбургазу».