У Разумкова залишилося шестеро із 40 охоронців

Дмитро Разумков, який зі спікера Верховної Ради перетворився в рядового народного депутата, як і раніше знаходиться під наглядом бійців Управління держохорони, повідомляє Страна UA.

Буквально нещодавно Дмитро в ефірах кількох телеканалів розповідав про свою охорону. Він сказав, що не посилював заходи безпеки після замаху на життя Сергія Шефіра, коли його машину обстріляли. Більш того, Разумков зізнався, що і сам їздив на неброньованому авто.

Але політик дивувався, чому йому раптово змінили начальника охорони, при тому, що інших співробітників залишили колишніми.

"Коли Разумков був на посту, для забезпечення його безпеки було задіяно понад 40 співробітників УДО. Хоча для таких високопоставлених осіб штат охорони може досягати і сотні людей. Зараз же на нього і сім'ю залишилося 6 осіб, які працюють вахтовим методом" , - говорить наше джерело.

Охоронець біля особняка Разумкова пильнує за порядком, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Журналісти стали свідками того, як дружина політика заїхала у двір їх особняка на Софіївській Борщагівці і висаджувала дітей з авто. При цьому, з території вийшов чоловік, який уважно дивився по сторонах за обстановкою. І спрацювали камери відеоспостереження на сторожовій будці.

Відзначимо, що в Україні держохорона належить президентові, спікерові і його першому заступнику, прем'єру і першому віце-прем'єр міністру, генпрокурору, міністру закордонних справ, головам Конституційного та Верховного суду.

Під час каденції гаранта також охороняються члени його сім'ї. А після завершення повноважень співробітники УДО забезпечують його безпеку довічно.