Мінкульт вніс до "чорного списку" ще 14 російських акторів
Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло ще 14 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з оновленням переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, до списку ввійшли: російські актори Сергій Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Володимир Ільїн, Олексій Кравченко, Євген Кузьмін, Олександр Марушев, Андрій Терентьєв, Микита Терентьєв, Світлана Терентьєва, Гліб Темнов, Олексій Червяков, Олена Чижова й Андрій Шаповал.
Отже, наразі в цьому переліку перебувають 227 осіб.