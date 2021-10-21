Кандидати в судді КС не змогли відповісти на елементарні питання на конкурсі

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента просуває у судді Конституційного Суду недоброчесних кандидатів без досвіду і відповідного рівня знань, але із статками незрозумілого походження. Про це він написав﻿ у своєму Facebook﻿

"Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів. КГБшник Погорецький (якого в КСУ тягне Татаров) не може відповісти на елементарне питання", – пише Шабунін.

Інша претендентка на суддю КСУ, за його словами, "не знає значення латинського виразу ..." Dura lex sed lex "(закон суворий, але він закон)" .

Також він обурився відсутністю в комісії питань до ще однієї кандидатку про наявність у неї елітної нерухомості.

"До речі, та сама комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова (Євграфовій) жодного питання про купу її елітної нерухомості та автівок, а також оформлений на матір бізнес в окупованому Криму", – написав він.

На думку голови ЦПК, голова КСУ Олександр Тупицький "зашкварена та продажна потвора" , але "кандидати, яких Офіс президента пхає на його місце" , нічим не кращі.

Крім того, судді КС будуть займати посаду 9 років.

За його словами, суддя Конституційного Суду – це вершина юридичної кар’єри, і в усьому світі до КСУ потрапляють найкращі юристи нації.