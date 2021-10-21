Кандидати в судді КС не змогли відповісти на елементарні питання на конкурсі
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Офіс президента просуває у судді Конституційного Суду недоброчесних кандидатів без досвіду і відповідного рівня знань, але із статками незрозумілого походження. Про це він написав у своєму Facebook
"Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів. КГБшник Погорецький (якого в КСУ тягне Татаров) не може відповісти на елементарне питання", – пише Шабунін.
Інша претендентка на суддю КСУ, за його словами,
"не знає значення латинського виразу ..." Dura lex sed lex "(закон суворий, але він закон)".
Також він обурився відсутністю в комісії питань до ще однієї кандидатку про наявність у неї елітної нерухомості.
"До речі, та сама комісія не поставила іншій кандидатці від Татарова (Євграфовій) жодного питання про купу її елітної нерухомості та автівок, а також оформлений на матір бізнес в окупованому Криму", – написав він.
На думку голови ЦПК, голова КСУ Олександр Тупицький
"зашкварена та продажна потвора", але
"кандидати, яких Офіс президента пхає на його місце", нічим не кращі.
Крім того, судді КС будуть займати посаду 9 років.
За його словами, суддя Конституційного Суду – це вершина юридичної кар’єри, і в усьому світі до КСУ потрапляють найкращі юристи нації.