Кароль анонсувала вихід нового альбому

Реліз нової роботи про колишні стосунки виконавиці заплановано на 29 жовтня, повідомляє Корреспондент.

Популярна українська співачка Тіна Кароль оголосила про вихід нового альбому під назвою Двойной рай. Про це вона написала в Instagram.

"Двойной рай присвячено людині і взаєминам, від яких ми обоє вже вільні. Я присвячую новий альбом своїй волі", - написала Тіна.

Крім того, співачка опублікувала промокадри до нового альбому, на яких постала в спокусливому образі. Вона позувала в чорній майці і міні-шортах із зібраним докупи волоссям.