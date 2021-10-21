У Тбілісі прихильники Саакашвілі влаштували рекордну демонстрацію

На підтримку заарештованого екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі в столиці Грузії зібралася рекордна демонстрація за останні кілька років, повідомляє Новое время.

Прихильники Саакашвілі на вулицях Тбілісі вимагають його звільнення.

Незадоволені громадяни Грузії вийшли на вуличні протести після того, як стало відомо про суттєве погіршення самопочуття колишнього лідера країни в результаті оголошеного ним голодування.

За різними даними, у вуличних мітингах узяло участь близько 50 тис. осіб. Як повідомляють ЗМІ, це чи не наймасовіша акція протесту за дев'ять років у цій країні.