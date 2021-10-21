В Україні затримали агента ФСБ Росії

Служба безпеки України заявила про викриття на Вінниччині агента ФСБ Росії, який пройшов підготовку на Донбасі.

Про це повідомила﻿ прес-служба СБУ.

У ході слідства встановлено, що громадянин України приєднався до «ЛНР» і пройшов бойову підготовку у складі диверсійно-розвідувальної групи на Донбасі під керівництвом екс-співробітника ФСБ з позивним Дикий.

За завданням кураторів він перебрався на мирну територію України для виконання розвідувальних завдань.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 111 (державна зрада) і ч.1 ст. 258−3 (участь у терористичній організації) КК України.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.