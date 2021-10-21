Рейтинг автомобілів з самими зручними сидіннями

Американське незалежне аналітичне бюро JDPower випустило рейтинг автомобілів 2021 року мають найзручніші крісла. Список складений на основі опитування понад 110 тисяч покупців, повідомляє Російська газета.

Власникам нових автомобілів було запропоновано оцінити зручність користування через 90 днів після покупки, йдеться в офіційному повідомленні бюро. Як з'ясувалося, не тільки салон, оброблений натуральною шкірою, може свідчити про максимальний комфорт водія і пасажирів. Сучасні синтетичні матеріали виявилися оцінені по достоїнству через міцності і зручності в експлуатації.

Серед масових компактних автомобілів найбільш зручними користувачі назвали сидіння Hyundai Elantra. За ним слідують Honda Civic і Volkswagen Golf. У числі найбільш зручних середньорозмірних моделей покупці визначили Honda Clarity, за ним - Dodge Charger і Nissan Maxima.

Абсолютним переможцем серед всіх категорій був названий кросовер Nissan Rouge (він же X-Trail). В цьому класі в число зручних потрапили також Ford Mustang Mach-E і Honda CR-V. Серед середньорозмірних кросоверів лідером став Chevrolet Blazer, за ним слідують Hyundai Palisade і Nissan Murano.

Ну а серед легкових автомобілів преміум-класу користувачі віддали перевагу зручність сидінь Porsche 718, на другому місці - Lexus RC, на третьому - Genesis G90. Рейтинг найбільш зручних сидінь преміум-кросоверів очолив Lexus UX, потім йде Lexus LX і BMW X4.