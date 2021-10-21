У Китаї виявили гробниці віком близько 1900 років

У давніх усипальницях було чимало ритуальних предметів, повідомляє Корреспондент.

Китайські археологи виявили в центральній провінції Хунань чотири гробниці віком близько 1900 років.

У стародавніх похованнях виявили більше сотні різних артефактів, серед них кераміку, а також вироби із заліза, скла, срібла і бронзи. Завдяки цим предметам, а також архітектурі і написам на стіні однієї з усипальниць змогли визначити вік самих гробниць.

Археологи припускають, що споруди відносяться до періоду від династії Східна Хань (25-220 роки нашої ери) до періоду Санґо (Тридержав'я, 220-280 роки нашої ери), тобто їх було побудовано приблизно 1700-1900 років тому.

Похованими як мінімум у двох гробницях були жінки. Про це свідчать прикраси і скляний посуд.

Відзначається, що відкриття має велике значення для вивчення ритуальних звичаїв, економіки, культури і соціального розвитку в період від початку правління династії Східна Хань до періоду Санґо на півдні провінції Хунань.