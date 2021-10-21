Киву виключили з ОПЗЖ, в партії це спростовують

Нардепа Іллю Киву виключили з партії "Опозиційна платформа - За життя". Про це він розповів журналістам у Раді, повідомив Андрій Павловський.

За словами Киви, це справа рук Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна.

"Я не давав їм можливість зливати і продавати партію, підробляти документи. Може їм дійсно не подобається моя позиція щодо нацистських злочинців або президента РФ. Це нормальна історія, ми маємо право на свою точку зору і позицію. Я готовий як до діалогу, так і до різких безкомпромісних дій" , - заявив Ківа.

Однак член ОПЗЖ Вадим Рабинович нібито спростовує цю інформацію. Відповідне відео він опублікував у Facebook.

Також інформацію про виключення Киви з партії спростував Юрій Бойко, повідомив депутат від ОПЗЖ Ринат Кузьмін.

"На моє запитання про виключення Киви з партії Юрій Бойко відповів, що ця інформація - фейк, ніхто Киву не виключав і зараз готується партійне спростування для ЗМІ. Правда, сам Кива вже підтвердив своє виключення. Для мене, наприклад, усе, що відбувається - повна несподіванка, якщо не сказати більше. Якщо фейк - чекаємо спростування. Якщо не фейк - чекаємо пояснення" , - написав Кузьмін.

ОПЗЖ вже оприлюднила﻿ офіційну заяву, в якій назвала маніпуляцією інформацію про виключення нардепа Іллі Киви.

Відзначається, що згідно зі статутом партії, партійні стягнення, в тому числі виключення, на членів керівного органу партії можуть накладатися тільки за рішенням політичної ради.

"Оскільки народні депутати України - члени депутатської фракції "Опозиційна платформа - За життя" є членами вищого керівного органу партії - політичної ради партії, то будь-які стягнення до них можуть бути застосовані виключно за рішенням політичної ради" , - підкреслюється в заяві.

Відео, на якому Кива підтверджує своє виключення, в партії назвали "маніпулятивним" і "змонтованим".