Як правильно запікати овочі, щоб вони були корисними

Овочі – відмінний варіант для обіду, сніданку та вечері, особливо восени, коли вони найбільш корисні. Але й їх можна легко зіпсувати – переварити, пережарити й від цього вони втратять всі властивості, повідомляє Обозреватель.

Шеф-кухар Марко Черветті поділився корисними порадами на своєму YouTube-каналі і розповів, як правильно запікати різні овочі, щоб вони були корисними і смачними.

1. Кабачок

Як правильно запікати цукіні. Джерело: pixabay.com

Його сміливо можна запікати, а ось цукіні може розпадатися та може навіть просто перетворитися в кашу. Але якщо ви все ж хочете його запекти – краще це робити на низьких температурах – 100-120 С.

2. Буряк

Як готувати буряк. Джерело: pixabay.com

Її також потрібно запікати при низькій температурі, ні в якому разі не додавати сіль й масло.

3. Цибуля

Як запікати цибулю. Джерело: pixabay.com

Саме її потрібно запікати при високих температурах, щоб вона всередині добре присмажилася й була м'якою.

4. Картопля

Як правильно запікати картоплю. Джерело: pixabay.com

Чистити її не потрібно, запікайте спочатку при низькій температурі, а далі – при 180-190 С.

5. Броколі

Як правильно готувати броколі. Джерело: pixabay.com

Якщо ви хочете, щоб цей овоч був корисним – ошпарьте його окропом, а далі – висушіть й запікайте спочатку при 100-120 С, а далі – 180 С на кілька хвилин.

6. Перець

Як запекти перець. Джерело: pixabay.com

Його потрібно запекти при дуже високій температурі, далі – остудіть й можна додати в будь-яку страву.