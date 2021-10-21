В Україні безкоштовно роздають автомобілі: подробиці

Міністерство юстиції України разом з Державною виконавчою службою та ДП "СЕТАМ" віддають нужденним легкові автомобілі абсолютно безплатно. Заявки від претендентів будуть прийматися до 7 листопада, повідомляє Обозреватель.

Про це кажуть на сторінці OpenMarket (СЕТАМ) в Facebook. У списку майна для безоплатної передачі є 6 легкових автомобілів різних марок і років випуску. Серед них: BMW 316 (1998 р.в.), BMW 318 (1996 р.в.), Renault Megane (2000 р.в.), Mitsubishi Galant, (2003 р.в.). Заявку на ці машини необхідно подати до 8 листопада цього року.

Також є можливість стати власником автомобіля Renault Kangoo (2006 р.в.). Відповідну заявку просять подати не пізніше 7 листопада. А охочі безоплатно отримати в користування німецьку "класику" в вигляді Audi 100 (1989 р.в.), повинні відправити свій запит до 13 листопада.

Відповідно до постанови КМУ, отримати ці автомобілі можуть тільки юридичні особи: органи державної влади, установи охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, соціального захисту, установи виконання покарань, слідчі ізолятори та військові формування. Також машини можна забрати на благодійні цілі, а також для перероблення або утилізації. У заявці на отримання авто необхідно обґрунтувати потребу на отримання такої допомоги.