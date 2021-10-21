Поновлено правила в'їзду для невакцинованих: і знову "Вдома"

Україна поновила правила в'їзду для невакцинованих від коронавірусу – тепер їм необхідно знову встановлювати додаток "Вдома". Про це, посилаючись на Міністерство цифрової транформації, повідомляє Новое время.

Як розповіли в Мінціфри, у додатку змінився функціонал. Тепер його потрібно встановлювати на 72 години - до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест або тест на антиген.

Необхідності проходити контроль на основі даних геолокації і розпізнавання особи більше не буде.

Для реєстрації в додатку "Вдома" потрібно буде вказати наступні дані:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

серія і / або номер паспорта;

місце самоізоляції;

номер телефону.

Після цього протягом 72 годин людина повинна зробити ПЛР або антиген тест. В додаток повинен підтягтися негативний результат. Тест обов'язково повинен бути зроблений в лабораторії, верифіковані МОЗ. Після цього додаток можна видалити.

У разі позитивного результату потрібно зателефонувати свого сімейного лікаря.

Якщо ж людина з якихось причин не зробив тест після перетину кордону, через 72 години додаток буде вимкнено а інформація автоматично передається в правоохоронні органи. Поліція вибірково перевірить перебування в місці самоізоляції.

Якщо ж людина не захоче встановлювати додаток, то громадянам України доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям буде відмовлено у в'їзді на територію України.