7 перших ознак втрати зору

Деякі змушені носити окуляри з самого дитинства, а комусь пощастило набагато більше - зір починає падати тільки в похилому віці. Однак іноді ми ігноруємо перші ознаки втрати зору, повідомляє ДокторПитер.

Дуже важливо, щоб люди після 40 проходили регулярні профілактичні огляди у окуліста, навіть якщо їх нічого не турбує. Це допоможе зберегти зір, каже британський лікар Роберт Лонгхерст.

Офтальмолог також перерахував 7 перших ознак, які сигналізують про те, що вам пора на прийом до фахівця.

Миготливі вогники перед очима

Перший тривожний дзвоник - це періодично виникаючи вогники або чорні точки перед очима. Зазвичай вони з'являються через природного розпаду желеобразної речовини всередині ока, званого склоподібним тілом. Але якщо ви помітили, що точки або «мошки» перед очима стали з'являтися часто, особливо, коли ви просто рухаєте очима, то потрібно записуватися на прийом до окуліста.

Зміна форм ліній

Ви раптом стали помічати, що прямі лінії навколо (наприклад, віконна рама) раптом стали хвилястими. Навіть злегка. Такі зміни відбуваються, коли шари сітківки зміщуються, і це може бути ознакою вікової дегенерації жовтої плями.

Сліпа пляма на оці

Ще одна ознака, що зору стало падати - це поява так званого «сліпого» плями в одному оці. Воно може зникати і знову з'являтися. Найчастіше від «сліпого» плями страждають жінки старше 60 років. З цим симптомом теж потрібно йти до окуліста. Ймовірно, що вам буде потрібно хірургічне втручання.

Скороминуща втрата зору

Деякі кажуть, що на раптом на кілька секунд перед очима стало темно, немов хтось різко вимкнув весь світ. А потім все стає, як було. Це дуже серйозний симптом, який може бути небезпечний як для зору, так і для життя. Іноді така втрата зору може супроводжуватися головним болем.

«Мігрень без головного болю іноді називають тихою мігренню - вважається, що мігрень сітківки виникає, коли кровоносну судину в оці спазмує», - коментує офтальмолог.

Така втрата зору може відбувається, коли згусток крові з шиї або серця потрапляє на задню частину ока. Підсумки можуть бути дуже сумними - повна сліпота або інсульт.

Поступова втрата зору

На це варто звернути увагу тим, хто вже носить окуляри. Можливо, вам просто потрібні нові. Але є ще один варіант, який точно нікому не сподобається - це розвиток катаракти.

Катаракта - це природне помутніння кришталика ока, яке зазвичай розвивається з віком. Воно також може бути викликана травмою і деякими ліками. Катаракту зазвичай видаляють хірургічним шляхом і замінюють уражений кришталик.

Біль в оці

Зазвичай неприємні відчуття в оці з'являються через травму, занесеної туди інфекції або запалення. Деякі пацієнти скаржаться на «сухі очі». У будь-якому випадку, не потрібно терпіти біль і самостійно вибирати очні краплі. Варто записатися до лікаря, так як деякі інфекції вимагають серйозного лікування. Іноді біль в оці може бути спровокована пухлиною.

Почервонілі білки

Почервонілі очі можуть вказати на різні захворювання, найпоширеніше - кон'юнктивіт. Він досить легко лікується. Однак іноді червоні білки можуть говорити про склеритит.

«Склерит - це рідкісне, але потенційно небезпечне для зору серйозне запальне захворювання склери - зовнішнього білого шару очного яблука», - зазначив Роберт.

Деякі види глаукоми також можуть заявляти про себе почервонінням білків. Тому в цьому випадку теж потрібна консультація офтальмолога.