COVID-вакцинація: чи можна робити щеплення алергікам
Люди з алергією можуть вагатися щодо вакцинації проти COVID-19, бо вважають, що щеплення їм зашкодить. Проте лікарі запевняють, що якщо ваша алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов’язково треба.
Про це розповіли в Національній службі здоров'я.
Алергія — це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 тисяч алергенів, не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією. Тому якщо людина має алергію, не пов'язану з вакцинами, то щеплюватися можна.
Протипоказанням до вакцинації не є алергія на:
- їжу,
- домашніх тварин,
- отруту,
- фактори довкілля,
- латекс,
- пероральні ліки,
- алергічний риніт.
Якщо ви знаєте, які саме алергени викликають реакцію, ознайомтеся зі складом вакцини. Склад опублікований в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ, а також можна ознайомитись зі складом за цим посиланням. Або ж запитайте у медичних працівників у місці вакцинації.
"Якщо маєте алергію на один із компонентів, то вам не варто щепитися цією вакциною", - додали в повідомленні.