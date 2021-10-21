COVID-вакцинація: чи можна робити щеплення алергікам

Люди з алергією можуть вагатися щодо вакцинації проти COVID-19, бо вважають, що щеплення їм зашкодить. Проте лікарі запевняють, що якщо ваша алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов’язково треба.

Про це розповіли﻿ в Національній службі здоров'я.

Алергія — це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 тисяч алергенів, не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією. Тому якщо людина має алергію, не пов'язану з вакцинами, то щеплюватися можна.

Протипоказанням до вакцинації не є алергія на:

їжу﻿,

домашніх тварин,

отруту,

фактори довкілля,

латекс,

пероральні ліки,

алергічний риніт.

Якщо ви знаєте, які саме алергени викликають реакцію, ознайомтеся зі складом вакцини. Склад опублікований в інструкції на сайті﻿ Державного експертного центру МОЗ, а також можна ознайомитись зі складом за цим﻿ посиланням. Або ж запитайте у медичних працівників у місці вакцинації.