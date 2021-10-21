Никитюк похвалилася подарунками на 34-річчя: що подарували

У вівторок, 19 жовтня, свій тридцять четвертий день народження відсвяткувала відома українська телеведуча Леся Нікітюк. Артистка запросила друзів та колег, які презентували їй багато тематичних подарунків, повідомляє Обозреватель.

Зірка до останнього не розповідала про те, як пройшло святкування, щоб показати в Instagram професійні фотографії з вечірки в стилі 90-х і здивувати фанатів. Свої обновки Леся розпакувала аж через два дні і паралельно показала їх підписникам.

Подруга Нікітюк підійшла до вибору презенту дуже оригінально та прискіпливо, тому подарувала їй ляльку "Барбі" 1987 року випуску. Справа в тому, що в телеведучої є дитяча травма через те, що їй не купували таку іграшку в юному віці. Знаменитість навіть розповіла, що з першої зарплатні придбала собі "Барбі", але потім віддала племінниці.

Лялька "Барбі" 1987 року випуску. Джерело: Скриншот з Instagram @lesia_nikituk

Двоє інших знайомих Лесі вигадували подарунки, базуючись на дорослих вподобаннях подруги. Чоловіки вирішили, що в домі артистки катастрофічно не вистачає одразу двох штопорів, тому тепер жодна пляшки не залишиться невідкоркованою.

Штопори Лесі Нікітюк. Джерело: Скриншот з Instagram @lesia_nikituk

Не обійшлася вечірка в стилі 90-х і без класичних презентів того часу. Так, у іменинниці тепер буде чайний сервіз подібний до тих, з яких пили ще наші бабусі та нова постільна білизна.

Сервіз та постіль Лесі Нікітюк. Джерело: Скриншот з Instagram @lesia_nikituk

Деякі колеги блогерки обрали для неї вишукані аксесуари та навіть шкатулку для них. Тепер в колекції Нікітюк є перстень-трансформер, який перетворюється в підвіску, комплект прикрас з малахітом та оксамитова підставка для всіх коштовностей.

Перстень-підвіска. Джерело: Скриншот з Instagram @lesia_nikituk

Комлект з сережок та підвіски з малахітом. Джерело: Скриншот з Instagram @lesia_nikituk

Шкатулка для прикрас. Джерело: Скриншот з Instagram @lesia_nikituk

Також телеведучій подарували багато красивих квітів, які простоять біля батарей, поки не увімкнуть опалення, пожартувала сама іменинниця.