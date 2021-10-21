Валютний ринок четверга: хід торгів

У четвер поведінка безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку в корені відрізняється від попередніх днів. Створюється враження, що долар «втомився падати».

Торгівля почалася, як завжди: продавців більше, ніж покупців, які не упустили шансу зіграти на зниження. На самому початку торгів котирування опустилися до 26,155 гривень на покупку і 26,18 гривень на продаж. Вихід Національного банку з традиційною купівлею 5 млн доларів за ціною 26,17 гривень ринок навіть не помітив. Цікаве почалося приблизно в районі 12 години дня: на ринок почали виставляти великі заявки на покупку, і котирування спочатку повернулися вище позначки 26,20 гривень, а потім на короткий час піднялися до 26,30 на продажу. Розгублені від несподіваного подарунка продавці швидко зорієнтувалися, і котирування поповзли вниз. Аналітики порталу «Курс України» пов'язують такі різкі рухи з майбутнім рішенням Правління Національного банку за обліковою ставкою, яку буде оголошено о 14:00.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва повністю повторив траєкторію руху безготівкового. Вранці «американця» продавали по 26,26-26,27 гривень; приблизно до 11 години цінник опустили до 26,23-26,24 гривень, але як тільки на міжбанку почалося зростання, миттєво зреагували і підняли продаж до 26,29-26,30 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня спробував продовжити зростання і піднявся до позначки 1,1664 долара, але потім швидко знизився до 1,1634 долара на тлі зниження європейських фондових індексів. Готівковий євро за півдня подорожчав на 5 копійок: з ранкових 30,45-30,47 гривень цінник підняли до 30,50-30,53 гривень.

Російський рубль сьогодні припинив зростання і до обіду опустився до 71,16 рублів за долар. В останні дні рубль чітко слідує за нафтою: зростає в моменти зростання світових цін і знижується, як тільки вони йдуть вниз. Готівковий рубль в столиці подорожчав на 1 копійку, з 3,67-3,69 до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів.