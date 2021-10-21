Виробництво Volkswagen обрушилося до рівня 1958 року

Головний завод Volkswagen у Вольфсбурзі за підсумками трьох кварталів 2021 роки випустив 300 тис. автомобілів через брак напівпровідників. Очікується, що за підсумками року показник виробництва виявиться найнижчим з 1958 року, повідомляє Газета.ru.

Завод випустить істотно менша кількість машин, ніж у 2020 році, коли через проблеми з поставками з конвеєра зійшло трохи менше 500 тис. автомобілів.

Нині в керівництві Volkswagen немає ідей, як впорається з кризою. У компанії відзначили, що BMW менше постраждала через брак напівпровідників. Після катастрофи на Фукусімі, яка позначилася на виробництві пігментів для автомобільних фарб, баварська компанія сформувала цільову групу, якій вдалося спрогнозувати брак чіпів раніше, ніж іншим виробникам.

У Вольфсбурзі виробляються автомобілі Golf і Tiguan. Останні десять років підприємство випускало в середньому 780 тис. автомобілів в рік. У 2018-му компанія заявила, що має намір довести цей показник до мільйона. Автовиробники вважають, що дефіцит напівпровідників продовжиться і в 2022 році.