У Південній Кореї робітники страйкують у костюмах із "Гри в кальмара"

Приблизно 80 тисяч членів профспілок Південної Кореї зібралися 20 жовтня в 13 різних містах країни на страйки з вимогою поліпшити права працівників. Більшість людей були одягнені в костюми з серіалу "Гра в кальмара". Про це, посилаючись на західні ЗМІ, повідомляє Рубрика.

У столиці країни Сеулі 27000 чоловік зібралися на протести, що спонукало місцеву владу розмістити на вулицях приблизно 12 тисяч офіцерів.

Several union workers dressed in #SquidGames outfit take part in a rally in #Seoul , saying just like in the movie they too are struggling to make a living . They called on the government to improve workers 'rights. Some reports say about 30,000 took part in the rally. pic.twitter.com/tus8vj9KeG - LIM Yun Suk (@yunsukCNA) October 20, 2 021

Керівник корейського бюро Channel News Asia Лім Юн Сук написав в Twitter, що деякі працівники профспілок сказали, що вони, як і персонажі серіалу "Гра в кальмара", намагаються заробляти на життя.

Колишній працівник південнокорейської компанії Ssangyong Motors Лі Чанг-Кеун сказав, що деякі сцени серіалу було дуже важко дивитися. Компанія в 2009 році звільнила тисячі співробітників при подачі заяви про захист від банкрутства.

"У" Грі в кальмара "ви бачите персонажів, які намагаються вижити після звільнення на роботі. Намагаються керувати закусочними зі смаженою куркою або працюють водіями. Це нагадало мені моїх співробітників, які померли", - сказав Лі Чанг-Кеун.

Мітинг істотно порушив сувору політику країни щодо соціального дистанціювання на тлі COVID-19 - країні дозволено збиратися групами до восьми осіб, якщо в неї входять четверо повністю щеплених громадян.

Президент Кореї Мун Чже Ін також закликав членів профспілок не мітингувати, щоб запобігти поширенню коронавируса.