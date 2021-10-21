Новий кросовер "ЗАЗ" виявився фейком: заява компанії

У мережі з'явилася інформація про те, що автоконцерн "ЗАЗ" випускатиме новий кросовер, який отримав назву "Одеса", повідомляє УНІАН.

Як повідомили у прес-службі ЗАЗ дана інформація є не достовірною.

Скриншот ЗАЗ

Як повiдомлялося, випуск кросовера планують почати в кінці 2022 року. Ціна новинки стартуватиме від 550 тисяч гривень.

Основою для "ЗАЗ Одеса" стане китайський компактний кросовер Besturn T77. Його з 2018 року випускає FAW Group.

Як зазначалося, кросовер отримає 1,5-літровий турбований двигун потужністю 160 к.с. розробники встановлять 6-ступінчасту МКПП або 7-ступінчастий "робот".

База для "Одеси" – FAW Besturn T77 попереду оснащена масивною решіткою радіатора, має світлодіодне освітлення, а також колеса діаметром від 17 до 19 дюймів. У салоні кросовера є цифровий електронний щиток приладів, мультимедійна система з Apple Carplay та Android Auto, двозонний клімат-контроль, круговий огляд і панорамний дах.