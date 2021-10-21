Нацбанк прийняв рішення по обліковій ставці (Оновлено)

Правління Національного банку прийняло рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 8,5% річних.

Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко на прес-конференції, що відбулася відразу після закінчення засідання Правління НБУ.

Це рішення узгоджується зі зниженням інфляції до мети 5% в кінці наступного року згідно базового сценарію оновленого макроекономічного прогнозу. У вересні зростання споживчих цін прискорилося до 11% в річному вимірі. У той же час сприятлива ситуація на валютному ринку гальмувала зростання цін, завдяки чому, зокрема, базова інфляція була нижче липневої прогнозної траєкторії.

Національний банк зберігає прогноз інфляції на рівні 9,6% в 2021 році. За оцінками НБУ, пік зростання споживчих цін припадає саме на вересень-жовтень цього року. Надалі інфляційний тренд розгорнеться.

Зниження облікової ставки протягом наступного року буде відбуватися більш плавно, ніж прогнозувалося.

Очікується, що її рівень до кінця 2022 року становитиме 7,5% в порівнянні з 6,5% в попередньому прогнозі.

Нагадаємо, ставка 8,5% діє з 10 вересня 2021 року. До цього облікова ставка становила 8%.

Коментар аналітиків порталу "Курс України": таке рішення Нацбанку за обліковою ставкою не сприяє подальшому зміцненню гривні. У найближчі дні можлива висока волатильність, не виключено відновлення зростання курсу долара.