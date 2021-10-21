Названо найдорожчі бренди світу в 2021 році

Консалтингове агентство Interbrand опублікувало оновлений рейтинг найдорожчих компаній світу, повідомляє 4PDA.

Першу п'ятірку в топ-20, як і в минулому році, зайняли найбільші техногіганти, проте в частині списку, що залишилася, дещо змінилося - зокрема, в цьому році до переліку увірвалася автомобільна компанія Ілона Маска.

Найдорожчим брендом року аналітики знову назвали Apple, оцінивши її в 408,25 мільярда доларів США. Для порівняння, в 2020-м тому компанія «коштувала» $322,99 мільярда. Другу і третю сходинку в рейтингу утримали Amazon і Microsoft (249,24 і 210,19 мільярда доларів відповідно). Замикають першу п'ятірку компанії Google і Samsung, за ними йдуть представники інших галузей: Coca-Cola, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald's і Disney.

Майже всі компанії, що увійшли до топ-20 (за винятком Intel і IBM), за підсумками року додали у вартості. При цьому найбільш швидкозростаючою виявилася Tesla, що подорожчала за рік на цілих 184%. Це дозволило автовиробникові відразу зайняти 14-е місце в підсумковому списку Interbrands 2021.

«Варто відзначити зростання Tesla за останній рік - тризначне збільшення вартості бренду є безпрецедентним за останні 22 роки. Tesla - це бренд, який уособлює важливість напрямку, гнучкості та участі, тому я не здивований, що компанія зробила найбільший стрибок у рейтингу кращих світових брендів у 2021 році», - заявив Чарльз Тревейл, генеральний директор Interbrand.

Варто відзначити, що аналітики оцінюють бренди без урахування вартості їх акцій - в цьому випадку мова йшла б про набагато більші суми.