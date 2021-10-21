Українцям пообіцяли ще одне потепління: коли чекати

За словами синоптика Наталії Діденко, період підвищення температури в Україні буде спостерігатися наприкінці жовтня. Про це синоптик розповіла у своєму Facebook, повідомляє УНІАН.

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За її словами, після похолодання, яке очікується вже найближчими днями, в Україні знову настануть "чудові теплі дні".

"Орієнтовно, з 27-29 жовтня! .. З середини наступного тижня - потепління", - говорить вона.

При цьому, сьогодні і завтра в країні збережеться по-осінньому тепла погода, а потім прийде різке похолодання.

Уже в суботу температура в Україні почне стрімко знижуватися. Особливо сильно похолодає в західних областях.