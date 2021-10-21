Українцям пообіцяли ще одне потепління: коли чекати

Українцям пообіцяли ще одне потепління: коли чекати
Фото: Рixabay

За словами синоптика Наталії Діденко, період підвищення температури в Україні буде спостерігатися наприкінці жовтня. Про це синоптик розповіла у своєму Facebook, повідомляє УНІАН.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    За її словами, після похолодання, яке очікується вже найближчими днями, в Україні знову настануть "чудові теплі дні".

    "Орієнтовно, з 27-29 жовтня! .. З середини наступного тижня - потепління", - говорить вона.

    При цьому, сьогодні і завтра в країні збережеться по-осінньому тепла погода, а потім прийде різке похолодання.

    Уже в суботу температура в Україні почне стрімко знижуватися. Особливо сильно похолодає в західних областях.

    Новини

    analytics