"Мертві душі": СБУ повернула в бюджет понад 10 млн грн

Служба безпеки України заявила про встановлення понад тисячі фактів неправомірного нараховування пенсій та соціальних виплат громадянам, зареєстрованим на територіях Луганської області. Кошти виплачувалися "мертвим душам", тобто людям, які померли під час пандемії COVID-19.

Про це повідомила﻿ прес-служба СБУ.

Це стало можливим, оскільки в період пандемії українська влада автоматично продовжувала дію банківських карток та скасувала на цей період ідентифікацію переселенців. Тож пенсії та соцвиплати померлих отримували їхні родичі, серед яких і представники "ЛНР".

Кошти, які нараховувалися "мертвим душам" на картки, вони переводили у готівку. Значний відсоток від цих незаконних операцій надходив до бюджету "ЛНР" у вигляді податків.

Наразі скасовано нарахування незаконних виплат цим громадянам, довідки "переселенців", які померли - анульовано.

Пенсійному фонду та Фонду соцстрахування України у Луганській області повернуто понад 10 мільйонів гривень.

Викриті факти незаконного отримання та привласнення пенсійних та соціальних виплат кваліфіковано як шахрайство.

Триває робота із виявлення подібних фактів.