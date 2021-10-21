НБУ погіршив прогноз щодо розміру міжнародних резервів

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 31,1 млрд доларів. Це на 0,2 млрд доларів менше ніж липневий прогноз (31,3 млрд доларів), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з оновленим прогнозом НБУ, у 2022 році резерви скоротяться до 30,2 млрд доларів (раніше очікувалося 31,6 млрд доларів). У 2023 році резерви складуть 29,6 млрд доларів (раніше очікувалося 31,7 млрд доларів).

Як повідомлялося, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року зріс на 3 830,71 млн доларів (на 15,1%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,89 млн доларів і досяг максимуму за вісім років.

На 1 жовтня 2021 року розмір резервів впав до 28 705,16 млн доларів.