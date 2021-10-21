У Дніпрі зловмисники наживалися, економлячи на бойовій техніці для ООС

У Дніпрі правоохоронці викрили "схему" привласнення держкоштів за допомогою установки б/у деталей на бойову техніку для ООС під виглядом нових. "Схему" налагодили посадовці одного з приватних підприємств. Про це, із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією прокуратури, підприємство перемогло в тендері на ремонт військової техніки, загальна сума якого становить 58 млн грн.

Зазначено, що тендерна документація містила відомості про нібито наявні дозволи на приміщення, а також проведення таких робіт.

"Використовуючи орендоване приміщення, працівники підприємства розбирали вживану техніку на деталі, які згодом реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових", – говориться в повідомленні прокуратури.

Намагаючись приховати злочин, посадовці укладали фіктивні угоди про нібито "постачання нових запчастин" . Далі така техніка направлялася до зони проведення ООС.

Правоохоронці вже провели ряд обшуків у приміщеннях підприємства та військового представництва, під час яких вилучили: документацію, військову техніку, автомобілі тощо.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото: у Дніпрі встановлювали вживані деталі на бойову техніку для ООС (gp.gov.ua)