Виверження вулкану на Пальмі: токсичний газ досяг України

На острові Пальма (Канарський архіпелаг, Іспанія) триває виверження вулкану Кумбре-В'єха, токсичні викиди якого вже досягли території України.

Про це повідомив﻿ УкрГідрометцентр.

Учені виявили переміщення територією Європи повітряних мас з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 (виділяється при вулканічних виверженнях). На даний час, ці повітряні маси вже досягли території України.

Як зазначають вчені, загрози немає, адже "перевищення концентрацій SO2 спостерігається не у приземному шарі атмосфери, а на значних висотах - 10-15 км" . Відповідно це не впливає значним чином на повітря, яким ми дихаємо.

Укргідрометцентр

У випадку випадіння опадів - утворюється слабокислий дощ, який знову ж таки, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для довкілля.

За прогнозами, протягом наступної доби маса повітря, що містить перевищені концентрації SO2 вже практично повністю покине територію України, відходячи у східному напрямку.